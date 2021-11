Covid: Fedriga, alle Regioni mancano 2 miliardi rispetto lo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’anno precedente mancano 2,2 miliardi di euro perché lo scorso anno abbiamo utilizzato anche risorse delle Regioni che lo scorso anno erano disponibili e quest’anno non lo sono più. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga durante una conferenza stampa a termine dell’incontro con i capo gruppo di Camera e Senato in merito il finanziamento del Servizio sanitario nazionale 2021 e le criticità per i bilanci regionali. Le Regioni “hanno messo a disposizioni i fondi ma questi hanno un limite e il limite è stato raggiunto. Questo non vuol dire che ci sarà un disimpegno delle Regioni, noi continueremo a dare servizi ai cittadini ma questo non può comportare che le regioni vadano in una situazione di non equilibrio finanziario facendo pagare il prezzo ai cittadini”, ha concluso Fedriga. (Rin)