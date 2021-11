Kosovo-Serbia: premier Kurti, accordo finale possibile entro fine mio mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo finale tra Kosovo e Serbia è possibile entro la fine del mandato del premier kosovaro Albin Kurti. Lo ha detto lo stesso capo del governo di Pristina, precisando che per questo sviluppo Belgrado dovrà acconsentire al reciproco riconoscimento. "Non posso prevedere quando accadrà, ma se teniamo a mente che il mandato del presidente statunitense Biden, quello del vicepresidente della Commissione europea Borrell, come il mio, dureranno approssimativamente lo stesso tempo, è possibile che concluderemo un accordo inclusivo", ha dichiarato Kurti in un'intervista all'emittente televisiva "Radio Free Europe". (segue) (Alt)