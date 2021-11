Kosovo-Serbia: premier Kurti, accordo finale possibile entro fine mio mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha poi espresso preoccupazione per le spese militari di Belgrado. "Attualmente la Serbia spende per il suo Esercito più dei cinque Paesi dei Balcani occidentali messi insieme", ha osservato precisando che Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania e Kosovo insieme non spendono tanto quanto fa da sola la Serbia. "E non lo sta facendo per l'Ungheria o la Romania, per cui questa militarizzazione è molto preoccupante per noi", ha concluso il premier kosovaro. (Alt)