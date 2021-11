© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha nominato Rifat Latifi come nuovo ministro della Sanità in sostituzione del dimissionario Arben Vitia. Il nuovo ministro ha dichiarato che intende lavorare per migliorare la situazione del sistema sanitario kosovaro nel lungo periodo. La stampa di Pristina riferisce che Latifi è un medico chirurgo, che ha lavorato per molto tempo negli Stati Uniti. (Alt)