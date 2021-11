Bielorussia: Palazzotto (Leu), Ue non si lasci schiacciare da politiche sovraniste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una trappola disumana quella che Lukashenko ha progettato mesi fa e il cui obiettivo era chiamare a raccolta donne, uomini e bambini inconsapevoli e da scaraventare contro l'Europa. Lo scrive su Facebook il deputato di Leu Erasmo Palazzotto, secondo cui è in questo modo che migliaia di persone si sono trovate ammassate contro i fili spinati al confine tra Bielorussia e Polonia per combattere, disarmati, una guerra non loro e trovandosi tutti contro. "Anche l'Europa. Un piano così crudele da sembrare inverosimile. E invece le persone sono davvero lì, al freddo e nel fango. E per ora rimangono lì senza che l'Unione Europea corra in loro soccorso, portandole al caldo, occupandosi di loro e assumendosi la responsabilità che dovrebbe essere sua: proteggere chi è costretto a fuggire da fame, guerre, disastri climatici. Insomma, chi a casa propria è in pericolo di vita. Serve coraggio e serve in fretta perché la voce grossa delle politiche sovraniste sta schiacciando l'Europa sulla convinzione che nel vecchio continente non ci sia spazio per loro, qualche migliaia di persone vulnerabili in cerca di un posto sicuro", aggiunge. (Rin)