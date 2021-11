Migranti: viceministro Esteri Polonia, sanzioni sono segnale contro aggressività Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni contro la Bielorussia annunciate dall’Unione europea e le sanzioni degli Stati Uniti che entreranno in vigore a dicembre sono il segnale che l’Occidente non accetta una politica aggressiva. Lo ha detto il viceministro degli Esteri della Polonia, Marcin Przydacz, Lunedì l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato che l’Ue nei prossimi giorni imporrà nuove sanzioni alla Bielorussia. Intervistato dall’emittente “Tvn24”, Przydacz ha detto che l’Ue ha mostrato di saper parlare “a una sola voce”. Il viceministro ha espresso la speranza che “le prossime iniziative siano coerenti e coincidenti”. Przydacz ha spiegato anche che le sanzioni annunciate prenderanno di mira persone direttamente coinvolte nell’attacco ibrido consistente nella strumentalizzazione dei migranti. (Vap)