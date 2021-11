Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri Baku, Erevan non interessata a delimitazione frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia aggrava intenzionalmente la situazione al confine con l'Azerbaigian e dimostra di non essere interessata al processo di delimitazione del confine. Lo dichiara il ministero degli Esteri azerbaigiano in un comunicato, sottolineando come gli attuali scontri nella regione siano dovuti ad un'altra provocazione politico-militare armena. "La principale responsabilità per l'attuale tensione spetta direttamente alla leadership politica militare dell'Armenia", si legge nel comunicato. (Rum)