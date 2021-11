‘Ndrangheta: De Corato, per contrasto a criminalità organizzata serve collaborazione di tutte le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio plauso alla Polizia di Stato per la maxi operazione anti 'ndrangheta, effettuata stamattina con il coordinamento del servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia, che ha portato ad oltre 100 misure cautelari in tutta Italia, 50 delle quali solo a Milano. Durante le indagini è stata sequestrata oltre una tonnellata di cocaina importata dal Sudamerica", afferma in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, con delega ai beni sequestrati alla criminalità organizzata, in merito alla maxi-operazione della Polizia contro la 'ndrangheta. "La criminalità organizzata - rileva l'assessore - cerca di farsi spazio nel tessuto sociale, ancor di più in questo periodo di crisi e anche della nostra regione. Per questo ritengo fondamentale, per poterla contrastare, l'impegno e la collaborazione di tutte le istituzioni”. “Proprio ieri, in occasione della tavola rotonda ‘Prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata in Lombardia’ che si è svolta a Palazzo Lombardia - prosegue De Corato - ho avuto modo di ricordare che, dal 2019 a oggi Regione Lombardia ha finanziato, con oltre 2,6 milioni assegnati ai Comuni, 48 interventi di recupero di immobili. Inoltre, siamo molto attenti anche al mondo delle imprese fortemente colpito da questa pandemia. Purtroppo, l'allarme lanciato ancora una volta ieri, evidenzia come il fenomeno dell'usura stenti a emergere". (Com)