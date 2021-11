Torino: Malagò, Appendino non ricorda come sono arrivate le Atp? Furono idea mia - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Appendino dice di non ricordare il motivo per cui sono arrivate le Atp Finals. E allora lo ricordo io ai cittadini torinesi. Chiamai Appendino personalmente, dato che c'era stata decisione di fare una cosa diversa dalle Olimpiadi e allora le consiglia di candidarsi per ospitare le Atp. Lo ha affermato il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell'incontro con il sindaco di Torino Lo Russo e l'assessore agli Eventi Carretta, rispondendo ad un'intervista rilasciata di recente dalla ex sindaca Appendino in cui diceva di non ricordare come era partita l’idea del torneo internazionale di tennis. "Lei mi disse, spiegami di cosa stiamo parlando, io glielo spiegai bene e lei mi rispose, te ne vengo a parlare. Dopo una settimana venne da me in treno, in ritardo a causa di una forte nevicata, io rimasi in ufficio ad aspettarla. E così ne parlammo con Diego Nepi - ha continuato Malagò -. Poi devo dire che sono stati molto bravi lei in primis e altrettanto la Federazione italiana tennis. Detto questo, non ricordarsi la genesi che è solo esclusivamente una mia idea. Questa è storia". (Rpi)