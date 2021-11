Hong Kong: revoca visto a giornalista "The Economist", Carrie Lam rifiuta di commentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carrie Lam, capo dell'amministrazione di Hong Kong, si è rifiutata di fornire spiegazioni in merito alla revoca del visto a Sue-Lin Wong, corrispondente del settimanale britannico "The Economist". Lo riferisce oggi la testata "Hong Kong Free Press". Lam ha definito la questione "un caso isolato" e ricordato che i visti vengono rilasciati in conformità alla Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale (Ras). Il capo dell'amministrazione locale ha successivamente precisato che la città ospita "un gran numero di media stranieri" e che il governo lavora costantemente per agevolare le loro attività, purché legittime e svolte ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale. (segue) (Cip)