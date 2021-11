Hong Kong: revoca visto a giornalista "The Economist", Carrie Lam rifiuta di commentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sue-Lin Wong è l'ultima giornalista a cui è stato rifiutato il visto; lo scorso anno c'è stato il precedente di Aaron Mc Nicholas, redattore di "Hong Kong Free Press", mentre due giornalisti del "New York Times" e del "Financial Times" hanno dovuto lasciare la città senza un'apparente giusta causa. Commentando la vicenda, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha precisato che Hong Kong ha "il diritto di prendere le proprie decisioni" in materia di immigrazione e ha auspicato che le parti coinvolte nel caso Wong si "attengano all'etica giornalistica e coprano le notizie che coinvolgono la città in modo obiettivo e giusto". (Cip)