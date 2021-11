Lavoro: Cisl Bergamo, interruzioni contratti a tempo indeterminato aumentate del 25 per cento rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interruzioni dei contratti a tempo indeterminato in provincia di Bergamo nei primi tre trimestri del 2021 sono aumentate del 25 per cento rispetto al 2020 e del 6 per cento rispetto al 2019. Di fatto, dai numeri emerge che nel 2020 le cessazioni di contratti a tempo indeterminato sono diminuite del 15 per cento rispetto al 2019, mentre i motivi che nel 2021 hanno portato alla cessazione di contratti a tempo indeterminato sono dovuti, in maggioranza, a dimissioni con 16.981 pratiche (+37 per cento rispetto al 2020 e +20 per cento rispetto al 2019), pari al 57 per cento del totale. Sempre nel 2021, il restante 43 per cento delle cessazioni è dovuto a licenziamenti per crisi aziendali (2080, situazione in calo rispetto agli stessi periodi del 2019 e 2020), per giusta causa (1522 in aumento nel confronto con i due anni precedenti), per il mancato superamento del periodo di prova (529), per pensionamento (1534), per risoluzioni consensuali (444) e per cessazioni diverse e non censite (6935, anche queste ultime in aumento). “Sull’aumento così importante delle dimissioni volontarie - rileva Danilo Mazzola, segretario Cisl di Bergamo - si possono fare diverse considerazioni: la prima, una modalità per aggirare il divieto di licenziamento in vigore fino a luglio per quasi tutte le tipologie di impresa e a ottobre per turismo e commercio e tessile, anche perché i licenziamenti per crisi aziendale, dopo la parziale rimozione di luglio aumentano nell'industria e nell'edilizia, ma nel complesso sono ancora inferiori rispetto al 2019; infine un effetto ritardato del fisiologico turn over rinviato nel 2020 per effetto della pandemia; oppure, infine, la messa al centro di alcune priorità, che la pandemia ha favorito, e che ha spinto le persone a bilanciare diversamente tempi di vita e di lavoro”. “Pur mantenendo una parte importante e maggioritaria del lavoro standard – prosegue - le dimissioni aumentano in modo significativo nei contratti a tempo indeterminato con un saldo negativo a beneficio di assunzioni con contratti più precari. Questi numeri aumentano in quasi tutte le professioni, intellettuali, qualificate, tecniche, specializzati e non qualificati”. (segue) (Com)