Lavoro: Cisl Bergamo, interruzioni contratti a tempo indeterminato aumentate del 25 per cento rispetto al 2020 (2)

- La crescita su base annua, stimata alla fine del terzo trimestre 2021, è dovuta in modo importante ai contratti in somministrazione (+ 3126), dai contratti a termine (+1538)e dell'apprendistato (+1715), mentre il saldo su base annua risulta negativo nei contratti a tempo indeterminato (-157). Se raffrontate al 2019, le sole assunzioni nel 2021 aumentano del 17,8 per cento nei contratti a tempo determinato, del 14,9 per cento nei contratti in somministrazione, del 15,3 per cento nei contratti di apprendistato, mentre diminuiscono le assunzioni a tempo indeterminato del -1,6 per cento. “Dai numeri che accompagnano la crescita occupazionale e produttiva nella nostra provincia è importante che la proposta occupazionale, che spesso le imprese lamentano nel loro reclutamento, passi anche, oltre alla necessaria ricerca di professionalità mirate, attraverso una stabilità lavorativa accompagnata da nuovi modelli organizzativi nella gestione dei orari di lavoro in particolare a beneficio della cura familiare con l’ adozione di sistemi che combinino flessibilità produttiva e conciliazione vita-lavoro, il lavoro deve essere a garanzia per la costruzione del proprio futuro accompagnato dai necessari momenti formativi utili alla diffusione di nuove tecnologie”. (Com)