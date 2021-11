© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici militari armeni sono morti in seguito agli scontri con le forze armate azerbaigiane nei pressi del confine orientale tra Armenia ed Azerbaigian, "secondo rapporti non confermati". Lo ha dichiarato oggi Eduard Aghajanyan, capo della Commissione permanente del Parlamento armeno per le relazioni estere, intervenuto all'emittente radiofonica "Radio Liberty". (Rum)