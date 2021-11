Regno Unito: ex premier May, dal governo tentativi fuori luogo di bloccare accuse su deputato Paterson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi del governo britannico di bloccare la sospensione del deputato conservatore Owen Paterson sono stati "fuori luogo, mal giudicati e semplicemente sbagliati". A dirlo è l'ex prima ministra britannica Theresa May che, secondo quanto riporta l'emittente "Bbc", ha attaccato l'azione del governo per sostenere il deputato, accusat di lobbying "sleale" verso due compagnie per cui lavorava come consulente. May ha affermato che Johnson ha "aiutato e favorito" la cancellazione dell'accusa sul deputato Tory, cercando di cambiare l'intero standard di valutazione del comportamento dei deputati. I parlamentari stanno ora discutendo se invertire formalmente il piano, anche se una prima mozione è stata abbandonata ieri 15 novembre al parlamento, su richiesta del deputato conservatore Christopher Chope. (Rel)