Lombardia: Baffi (Fd'I), dati Areu su abuso di alcol tra giovanissimi sia segnale d'allarme

- I recenti dati diffusi da Areu sull’abuso di alcol tra i giovani sono un campanello di allarme da non sottovalutare. A lanciare questo allarme è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Patrizia Baffi, membro della commissione sanità al Pirellone. "I dati diffusi da Areu relativi ai mesi di settembre e ottobre – sottolinea Baffi - sono molto preoccupanti: si registra infatti un'impennata del 92 per cento rispetto al 2019 di interventi del 118 in Lombardia per intossicazioni etiliche nei giovani tra i 13 e i 15 anni. Numeri che devono indurre una profonda riflessione e, soprattutto, necessitano di risposte concrete in termini di prevenzione e assistenza". È quindi prioritario, sottolinea il consigliere, “recepire questi numeri come segnali d'allarme di fronte ai quali l'offerta del sistema sociosanitario deve essere sempre più mirata, puntuale, integrata".(Com)