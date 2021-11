Energia: Commissione Ue, prendiamo nota della decisione del regolatore tedesco su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea prende nota della decisione annunciata dal Bundesnetzagentur. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo europeo, Tim McPhie. "La Commissione europea ha preso nota della decisione annunciata questa mattina" su Nord Stream 2 e "che è parte del processo nazionale in corso sulle certificazioni" del gasdotto. "Quando il processo sarà completato dal regolatore tedesco, le autorità proporranno una bozza di proposta di certificazione alla Commissione europea e sarà a quel punto che starà a noi esprimerci. Ma per ora possiamo solo prendere nota del processo in corso in Germania" e "non speculerei su cosa questo significhi per il mercato e i prezzi", ha aggiunto il portavoce. (Beb)