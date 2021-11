Rieti: Fit Cisl Lazio, Arnaldo Proietti riconfermato responsabile sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell'Assemblea congressuale della Fit-Cisl Lazio per il presidio di Rieti 'Cresciamo con trasporto, protagonisti nel futuro del Lavoro che cambia', che si è tenuta oggi a Torricella in Sabina, Arnaldo Proietti è stato riconfermato responsabile della Federazione sul territorio. A lui, per la sua straordinaria umanità, intelligenza ed efficacia, vanno i migliori auguri di buon lavoro". E' quanto dichiara in una nota il Segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, al termine dell'evento a cui hanno partecipato anche Paolo Bianchetti, responsabile confederale della Cisl di Rieti, Roberto Ricci, segretario regionale responsabile dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, e Massimiliano Gualandri, coordinatore Igiene ambientale Fit-Cisl del Lazio, aggiungendo che "Proietti ha saputo rappresentare una guida forte e solida, sempre al fianco dei lavoratori, in un periodo che non è stato certo facile, come quello della pandemia, e cercando soluzioni alle vertenze più complesse, quali il ricollocamento dei lavoratori in esubero della società di depurazione e trattamento delle acque AeA. Siamo certi che continuerà a dare importanti contributi al territorio e ai suoi lavoratori per questo delicato momento di uscita dalla pandemia". (Com)