Lombardia: Sertori, più tempo a Comuni per bando sicurezza cimiteri

- Più tempo ai Comuni per la documentazione riguardante la “messa in sicurezza” dei cimiteri. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta su proposta dell'assessore agli Enti locali, piccoli Comuni e montagna, Massimo Sertori. Il provvedimento porta il termine per la presentazione della documentazione sull'avvio lavori per il bando 'SiCim' (Sicurezza Cimiteri) al 30 aprile 2022, mentre la rendicontazione andrà ora fatta nel termine massimo del 15 giugno 2022. "In questo modo - sottolinea l'assessore - riconosciamo, soprattutto in quelle realtà che non possono contare su una grande macchina amministrativa, le difficoltà a restare nei vincoli temporali in precedenza determinati dalle misure". "Si tratta di un tema molto sentito e particolarmente d'attualità in numerosi piccoli Comuni lombardi. Realtà - conclude Sertori - alla quale Regione Lombardia guarda con particolare attenzione". (Com)