Trasporto aereo: Airbus lancia Mission+, primo assistente di volo elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navblue, filiale di Airbus per le operazioni di volo, ha lanciato Mission+, il primo assistente di volo elettronico (Efa) che fornisce ai piloti tutti i dati e le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la loro missione, attraverso una soluzione digitale modulare. Lo si legge in un comunicato di Airbus. Questo approccio centrato sulla missione integra i dati e la documentazione di gestione del volo, la check-list della cabina di pilotaggio, le carte di navigazione e le mappe degli aeroporti, le condizioni meteorologiche in tempo reale, i dati sulle prestazioni dell'aeromobile, ovvero informazioni solitamente disponibili ai piloti solo attraverso molteplici fonti. Accessibile attraverso un display interattivo, Mission+ è il primo Efa sul mercato a riunire tutte le fonti di informazione con un unico punto di ingresso. Per i piloti questo significa un'interfaccia integrata che permette una navigazione rapida, facile e senza soluzione di continuità. Mission+ è stato sviluppato in stretta collaborazione con i vettori di varie regioni del mondo, incorporando il loro feedback. La soluzione garantisce una piattaforma flessibile con moduli opzionali che possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del vettore. Navblue è una società di servizi interamente controllata da Airbus, dedicata alle soluzioni per le operazioni di volo e la gestione del traffico aereo. L’azienda fornisce prodotti e servizi a sostegno delle operazioni civili e militari, a terra e a bordo di qualsiasi aeromobile. (Res)