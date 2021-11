Speciale infrastrutture: Bellanova, porto Gioia Tauro strategito per il Paese, Pnrr occasione straordinaria per rafforzare leadership nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un dato che voglio ribadire con molta chiarezza oggi, ed è importante aver ascoltato determinazione e impegno nella stessa direzione oggi nelle parole del presidente Agostinelli e del presidente Barbera come dell'intero cluster portuale: quello di Gioia Tauro è un Sistema portuale assolutamente strategico per il nostro Paese e la sua leadership nel Mediterraneo. Lo sottolinea la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova a Gioia Tauro per "Il Porto incontra", confronto con gli stakeholder portuali nazionali e locali promosso da Fise Uniport. "Lo dimostra proprio la capacità di cui ha dato prova negli ultimi due anni nel riconquistare quote di mercato e posizionamento, registrando un incremento del 26 per cento nel traffico commerciale, con movimentazione di oltre 3 milioni (più del 30 per cento del traffico nazionale) di contenitori, in netta controtendenza rispetto agli altri porti nazionali e internazionali. D'altra parte i progetti già conclusi e gli investimenti in ambito sia portuale che ferroviario previsti nel Pnrr vanno esattamente in questa direzione". (Com)