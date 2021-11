Speciale infrastrutture: Moldova-Romania, azienda indiana costruirà linea elettrica aerea Vulcanesti-Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una società indiana si è aggiudicata la gara per la realizzazione della linea elettrica aerea da 400 kV da Vulcanesti (est della Romania) a Chisinau. Lo ha annunciato il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo regionale della Moldova, Andrei Spinu, in una conferenza stampa. "Con la costruzione di questa linea elettrica aerea, la Moldova entrerà a far parte di un mercato energetico competitivo e comporterà un prezzo inferiore per l'energia pagata dai cittadini moldavi. Allo stesso tempo, aumenterà la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico ed eviterà crisi energetiche simili a quella dello scorso ottobre", ha detto Sinu. "Attraverso questo progetto aumenterà la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, saremo collegati a una linea ad alta tensione con la Romania. Attraverso questa linea elettrica potranno essere erogati circa 600 MW di energia elettrica", ha dichiarato il il vicepremier moldavo. (Rob)