Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Morelli, in settimana firma di società infrastrutture

- Il presidente del Coni Giovanni Malagò, che stamani "ha espresso preoccupazioni sulla mancata partenza della società incaricata di realizzare le opere infrastrutturali per i Giochi Olimpici invernali, può tirare un sospiro di sollievo: entro questa settimana sarà sottoscritto l’atto costitutivo, superando un passaggio burocratico decisivo, l’ultimo dei tanti affrontati sin qui per dare avvio a tutti gli investimenti previsti, e mi piacerebbe che Malagò fosse presente. È uno spartiacque importante, se si considera che dal 28 aprile, giorno di conferimento delle deleghe, il Mims ha avviato tutte le iniziative funzionali alla costituzione dell’Agenzia, partendo praticamente da zero. A giugno sono stati designati gli organi della Società; a luglio è stata istituita la cabina di regia, cui partecipa lo stesso presidente Malagò; ad agosto il presidente Draghi ha firmato il Dpcm di costituzione. Un’ulteriore conferma del cambio di passo segnato dal nuovo governo". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, in replica alle parole presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a "I piani per la Ripartenza", l’appuntamento dedicato allo sport italiano di Rcs Academy con la collaborazione della redazione Sport del "Corriere della Sera". (Rin)