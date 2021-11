Speciale infrastrutture: Giovannini, obiettivo riduzione iter approvativo contratto di programma da 24 a otto mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di iter approvativo del contratto di programma "abbiamo inserito una proposta nel decreto legge", all'esame delle Camere che "prevede un indirizzo strategico con la partecipazione del Parlamento alla definizione delle opere prioritarie, l'approvazione amministrativa per eliminare la ripetizione di passaggi di concertazione e controllo" che porterà "da 24 a otto mesi i tempi di approvazione e sottoscrizione". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione presso la commissione Bilancio della Camera nell'ambito dell'esame del decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (Rin)