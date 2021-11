Speciale infrastrutture: Biden firma piano infrastrutture, “repubblicani e dem possono lavorare insieme”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato la legge per il piano infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari approvato dal Congresso federale. "Il mio messaggio al popolo americano è questo – ha detto il capo dello Stato all’atto della firma alla Casa Bianca - l'America si sta muovendo di nuovo e le vostre vite cambieranno in meglio”. Parlando sul South Lawn della residenza presidenziale, Biden ha affermato che l’approvazione del pacchetto in via bipartisan rappresenta “la prova che repubblicani e democratici possono lavorare insieme". (Nys)