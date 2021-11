Difesa: Guerini, grande lavoro su Oto Melara perché resti presidio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è grande lavoro da parte del governo sul dossier della divisione Oto Melara del gruppo Leonardo e la possibilità che venga ceduto. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine dei lavori del Consiglio Difesa dell'Unione europea. "C'è molta attenzione da parte del governo sulle scelte che saranno compiute rispetto a quella unità di business di Leonardo. Per noi è molto importante perché si tratta di una divisione che produce prodotti di assoluta eccellenza, riconosciuti su tutti i mercati internazionali, e quindi vi è grande attenzione affinché il presidio italiano su questa materia non venga meno", ha spiegato Guerini. "Siamo impegnati come governo, non solo in ambito Difesa, ma anche con il coinvolgimento del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro dello Sviluppo economico, a seguire il dossier. Ci stiamo confrontando, anzitutto con Leonardo, con le altre realtà industriali italiani potenzialmente interessate", ha aggiunto il ministro. (segue) (Beb)