Roma: seduti all'alba sul Colosseo a bere birra, denunciati due turisti americani

- Sono entrati nel parco del Colosseo in orario di chiusura, per bere birra seduti all’altezza del secondo anello dell’anfiteatro Flavio a Roma. Una posizione di altissimo privilegio per aspettare l’alba, ma i due turisti americani di 24 e 25 anni, sono stati notati da alcuni passanti che hanno avvisato i carabinieri. E’ accaduto ieri mattina quando i carabinieri della stazione di Piazza Venezia, hanno cercato i due ritrovandoli, ormai all'esterno dell'area monumentale, mentre passeggiavano in via dei Fori Imperiali. Hanno ammesso di essere entrati nell’area del monumento e per questo sono stati denunciati per invasioni di terreno, mentre per il mancato rispetto del regolamento di polizia urbana sono stati sanzionati per 800 euro. (Com)