Bolivia: abrogata legge antiriciclaggio ma proseguono le proteste dell'opposizione

- Il parlamento della Bolivia ha abrogato oggi la legge anti riciclaggio al centro in queste ultime settimane di forti proteste da parte di settori dell'opposizione e dei sindacati che ne contestano la costituzionalità. Il presidente Luis Arce aveva chiesto sabato alle Camere di discutere al più presto l'abrogazione della legge affinché i settori dell'opposizione più radicale "non abbiano più pretesti" per mantenere lo stato di mobilitazione. Il governo del Movimento politico al socialismo (Mas) teme in special modo una riedizione della crisi che nel 2019 portò alle dimissioni forzate dell'ex presidente Evo Morales. Pur aprendo al dialogo, Arce si è detto pronto ad ogni modo a mobilitare a sua volta le organizzazioni sociali vicine al Mas a difesa del governo. "Non siamo per la cultura della violenza, ma abbiamo il diritto di difenderci", ha affermato. Sulla stessa linea il vicepresidente, David Choquehuanca, il quale ha dichiarato che "a tutto c'è un limite", invitando l'opposizione a "non suscitare l'ira degli Inca". (segue) (Brb)