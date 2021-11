Lazio: Regione, erogati oltre 750 mila euro di buoni sport a 270 Asd e Ssd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha proceduto oggi al pagamento dei primi 1.752 “Buoni sport”, ticket che sono stati già utilizzati e regolarmente registrati alla data del 31 ottobre scorso, per un importo complessivo di oltre 750mila euro. Il pagamento è avvenuto tramite “Asilo Savoia”, azienda pubblica di servizi alla persona chiamata a svolgere gratuitamente dalla Regione Lazio le funzioni di soggetto attuatore unitario della misura prevista dall’art. 38 della legge regionale 15/2002. I soldi sono andati direttamente a 270 Asd (associazioni sportive dilettantistiche) e Ssd (società sportive dilettantistiche) che sono state scelte in piena autonomia dai beneficiari dei buoni tra le 617 strutture e centri sportivi aderenti al circuito regionale “T&T Sport Network Lazio”. (segue) (Com)