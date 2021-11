Lazio: Regione, erogati oltre 750 mila euro di buoni sport a 270 Asd e Ssd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura fortemente voluta dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti nasce con il duplice scopo di rendere lo sport accessibile e praticabile a tutti, soprattutto a chi soffre situazione di difficoltà economica o decifit di carattere fisico, e allo stesso tempo di tendere una mano a tutte quelle associazioni sportive, fortemente radicate sul territorio, che a causa della pandemia hanno visto ridotte le entrate. Il bando nel 2021 ha avuto un successo così grande che la giunta ha deciso di raddoppiare l’impegno economico rispetto all’anno passato. In particolare i buoni già utilizzati sono così divisi: 1.612 “Buoni sport junior” destinati a minori per 644mila euro; 128 “Buoni sport junior” destinati a minori con disabilità per 102mila euro. A questi si aggiungono 12 “Buoni sport” appartenenti al bando promosso dalla Giunta Zingaretti nel 2020 e destinati a persone adulte con disabilità per totale complessivo di 7.200 euro. (segue) (Com)