Lazio: Regione, erogati oltre 750 mila euro di buoni sport a 270 Asd e Ssd (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un primo ma velocissimo saldo che riguarda quasi la metà dei 4.437 “Buoni sport” emessi a seguito del bando 2021 e finanziato dalla Regione con 2 milioni di euro. Va specificato che circa l’87 per cento delle richieste riguarda i minori, il 12,5 per cento le persone con disabilità, minori inclusi e infine agli over 65 è stato attribuito lo 0,5 per cento. Da ultimo si specifica che la distribuzione percentuale territoriale dei “buoni sport” conferiti è così divisa: il 52,9 per cento in favore di beneficiari residenti/domiciliati nella Città di Roma, il 25,2 per cento nella Città Metropolitana di Roma (esclusa la Capitale), il 13,7 nella Provincia di Latina, il 6,2 nella Provincia di Frosinone, l’1,6 per cento nella Provincia di Viterbo e l’0,4 per cento nella Provincia di Rieti. (Com)