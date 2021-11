© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento azerbaigiano ha adottato in prima lettura la legge di bilancio per il 2022. Secondo la legge, le entrate del bilancio statale della Repubblica dell'Azerbaigian per il 2022 ammontavano a 26,8 miliardi di manati (13,7 miliardi di euro), mentre le spese si attestano a 29,8 miliardi di manati (15,3 miliardi di euro).(Rum)