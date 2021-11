Ucraina: saldo commerciale estero negativo in primi 9 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gennaio-settembre 2021, le importazioni di beni dell'Ucraina sono cresciute del 31,9 per cento a 50,35 miliardi di dollari, mentre le esportazioni del 38,2 per cento a 48,38 miliardi di dollari, secondo il Servizio statistico statale. Pertanto, il saldo del commercio estero dell'Ucraina è stato negativo e si è attestato a -1,97 miliardi. Le maggiori consegne all'esportazione di merci ucraine nel periodo di riferimento sono state effettuate in Cina, Polonia e Turchia. Le esportazioni dell'Ucraina verso i Paesi dell'Ue sono ammontate a 19,43 miliardi di dollari (54,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) e la sua quota nelle esportazioni totali dell'Ucraina ha raggiunto il 40,2 per cento. (Rum)