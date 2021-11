Speciale energia: emiratina Adnoc e austriaca Borealis firmano accordo da 6,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc), la compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, ha firmato un accordo da 6,2 miliardi di dollari con la società chimica austriaca Borealis per espandere la produzione di Borouge, compagnia petrolifera nata dalla joint venture tra le due società. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”. "Il significativo investimento di Adnoc e Borealis nella quarta espansione di Borouge garantisce la fornitura sostenibile e a lungo termine di materiali fondamentali per alcune settori vitali per gli Emirati e per l’economia mondiale”, ha affermato il ministro dell’Industria e della Tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti, Sultan bin Ahmed al Jaber. (Res)