Speciale energia: Libia, ministro Petrolio riceve delegazione della compagnia francese Total

- Il ministro del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale, Mohamed Aoun, ha discusso con una delegazione di Total Energy delle attività del gruppo francese in Libia e dei suoi progetti futuri nei settori della produzione di petrolio e gas e delle energie alternative. L'incontro, che si è tenuto ieri nella sede del ministero del Petrolio nella capitale libica, Tripoli, ha riguardato altresì la partecipazione di Total al Forum dell’energia e dell’economia previsto la prossima settimana. Presente al colloquio, per la parte libica, anche il consigliere giuridico del ministero del Petrolio, Adel Jibril, e per la parte francese il direttore esecutivo della filiale di Total in Libia, Pascal Brent. (Lit)