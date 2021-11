Trasporto aereo: compagnia nigeriana Ibom Air acquista 10 voli A220 al Dubai Airshow (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'A220, ha dichiarato da parte sua il governatore dello Stato di Akwa Ibom, Udom Emmanuelci, "consentirà di aumentare il numero di passeggeri annuali attraverso l'aeroporto di Akwa Ibom, a Uyo, portando così più visitatori per la prima volta e viaggiatori d'affari nella regione. Questi sforzi riflettono il nostro impegno a sostenere il commercio locale e a dare un contributo positivo alla crescita socio-economica nello stato di Akwa Ibom e in Nigeria”, ha aggiunto. Ibom Air attualmente gestisce due A220. La compagnia vola a Uyo, Abuja, Calabar, Enugu, Lagos e Port Harcourt. L'acquisto dei nuovi A220 consentirà alla compagnia aerea di continuare il suo percorso di crescita, offrendo nuove rotte non solo attraverso la Nigeria, ma anche verso la regione dell'Africa occidentale e verso l'Africa in generale. “Siamo entusiasti di aggiungere Ibom Air come nuovo cliente Airbus. L'A220 è l'ideale per le esigenze dell'aviazione nigeriana, fornendo flessibilità operativa per far crescere il business rispondendo alla domanda di maggiori servizi passeggeri. Attraverso questo investimento, Ibom Air sta sottolineando la sua ambizione per la connettività regionale e, a tempo debito, internazionale e l'efficienza operativa", ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer e Head of International di Airbus. (Res)