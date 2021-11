Legge Bilancio: Piero De Luca (Pd), norma su contributo unificato iniqua e sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniqua e sbagliata la norma che vieta l'accesso alla giustizia perché non è stato pagato in anticipo un contributo unificato, o perché viene valutato non corretto rispetto al valore della causa. Lo sottolinea Piero De Luca, vicepresidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, commentando l'attuale redazione dell'articolo 192 della bozza di legge di Bilancio. "Così configurata - spiega - appare in realtà una forma di inciviltà giuridica. Uno Stato di diritto - prosegue - non può avere una giustizia che rischia di diventare classista, negando addirittura per ragioni di carattere economico burocratico l'accesso alla tutela giurisdizionale dei nostri cittadini. Auspichiamo quindi che si possa ragionare su una modifica del testo attuale".(Com)