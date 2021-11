Mafie: Urso (Copasir), plauso a Polizia per operazione contro 'ndrangheta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Doveroso un plauso alla Polizia di Stato per l'operazione contro la 'ndrangheta di stamane in diverse Regioni italiane. Sono state disposte oltre 100 misure cautelari con reati contestati agli indagati di varia natura: associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione". Lo scrive su Facebook Aldolfo Urso, presidente del Copasir e senatore di Fratelli d’Italia. "La sicurezza della nazione e il contrasto alla mafia sono valori imprescindibili, impegno di tutti", aggiunge. (Rin)