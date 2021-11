Paesi Bassi: procura conferma arresto cittadino russo su richiesta Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della provincia dell'Olanda Settentrionale ha confermato l'arresto di un cittadino russo su richiesta degli Stati Uniti con l'accusa di coinvolgimento in crimini informatici. "Posso confermare che il 2 novembre un uomo proveniente dalla Russia è stato arrestato all'aeroporto di Schiphol. Non possiamo dire quando verrà effettuata la sua prevista estradizione negli Stati Uniti. La detenzione ai fini dell'estradizione è estesa con il massimo di 60 giorni. Entro quei giorni gli Stati Uniti devono presentare una richiesta di estradizione completa. Le accuse contro di lui sono infatti legate al crimine informatico", ha detto il portavoce della procura, Ilse de Heer all'agenzia russa "Ria Novosti". Tuttavia, i Paesi Bassi non hanno ancora ricevuto la richiesta dagli Stati Uniti per l'estradizione dell'arrestato Denis Dubnikov, ha detto de Heer. "Non può esserci un'udienza in tribunale prima di aver ricevuto una richiesta di estradizione completa dagli Stati Uniti", ha aggiunto il portavoce. (Beb)