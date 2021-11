Imprese: micromobilità, Superpedestrian lancia gli abbonamenti per il servizio di monopattini elettrici Link (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro nuovo programma di abbonamenti segue un investimento senza precedenti da parte di Superpedestrian che permette di portare le persone ai centri di vaccinazione Covid gratuitamente e ai lavoratori di viaggiare lasciando a casa le proprie auto, in linea con i principi della Settimana europea della Mobilità", ha commentato Steven Hodgson, Marketing Manager (Emea) di Superpedestrian che ha poi aggiunto: "Stiamo usando le nostre risorse per rafforzare i collegamenti con gli hub di transito, migliorare la qualità dell'aria, ridurre il traffico cittadino: gli abbonamenti sono un bene per tutti gli utenti e vanno a vantaggio delle economie locali e della salvaguardia dell'intero pianeta". "Link sta garantendo a migliaia di persone di agevolare, scegliendo un veicolo sostenibile, i piccoli spostamenti quotidiani in città, specialmente quelli casa-lavoro. Con l'introduzione degli abbonamenti, Superpedestrian intende incentivare questo utilizzo consapevole del monopattino elettrico a prezzi più contenuti, continuando a ragionare in un'ottica di vivibilità urbana e miglioramento delle condizioni ambientali delle città italiane", ha concluso Matteo Ribaldi, Public Affairs and Business Development Manager Link Italia. (Com)