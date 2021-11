Lombardia: Orsenigo (Pd), riforma sanità non discussa con territori e operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il consigliere regionale del Partito Democratico in Lombardia Angelo Orsenigo non c'è stata la possibilità di condividere i punti cardine della riforma sanitaria con i territori e gli operatori sanitari. Lo ha detto oggi durante il suo intervento in aula, aggiungendo come anche l'opposizione non abbia avuto modo di discutere della riforma in altre sedi. "Vorrei chiedere ai sindaci del territorio se di fatto sono stati coinvolti nella discussione della riforma - ha poi aggiunto Orsenigo -. Penso che la maggior parte risponderebbe in maniera negativa". "Non siamo qui a perdere tempo. Questo poteva essere un cambiamento di rotta, c'era l'opportunità di cambiare", ha concluso il consigliere dem.(Rem)