Regno Unito: deputata laburista Johnson, crimini d'odio in aumento dopo attacco di Liverpool

- La deputata laburista Kim Johnson ha avvertito che i casi di crimini d'odio stanno aumentando dopo l'attentato del taxi esploso davanti ad un ospedale a Liverpool. Come riferisce l'emittente "Sky News", la deputata Johnson ha elogiato i servizi di emergenza e i dipendenti dell'ospedale per la loro risposta all'evento. "Come tutti, ero inorridita nell'apprendere ciò che era successo", ha ammesso la deputata dell'opposizione. Il deputato conservatore Kit Malthouse, da parte sua, ha dichiarato che, nonostante non sia in grado di rivelare informazioni in merito all'indagine in corso, la polizia ha fatto sapere che le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. "I nostri servizi di intelligence e la polizia antiterrorismo lavorano giorno e notte per tenerci al sicuro", ha aggiunto Maltehouse, avvertendo la cittadinanza a rimanere "attenta ma non allarmata". (Rel)