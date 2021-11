Municipio Roma XIII: Ianiro-Urru (Aurelio in Comune), bandiere a mezz'asta per operaio morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le bandiere del Municipio a mezz'asta, in segno di lutto, un gesto simbolico per commemorare la morte di Catalin Dragos Purda, operaio caduto da un ponteggio in zona San Pietro". È quello richiesto dal gruppo consiliare di Aurelio in Comune, nel Municipio XIII con una mozione depositata questa mattina, che attende di essere calendarizzata. "La precarietà lavorativa, l'indebolimento delle tutele individuali e collettive e degli strumenti di contrattazione nelle mani delle lavoratrici e dei lavoratori, e delle organizzazioni sindacali, sono elementi che hanno contribuito ad accrescere i numeri di una vera e propria strage - proseguono i consiglieri Lorenzo Ianiro e Maristella Urru - Vogliamo che le Istituzioni della nostra città e del Municipio si schierino in prima linea per contrastare la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, e la percezione di ineluttabilità che accompagna le statistiche dei lavoratori morti sul Lavoro". (Com)