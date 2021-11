Municipio Roma VI: presidente, palazzina a fuoco a Torre Angela sotto sequestro e cittadini per strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 14 settembre scorso un violento incendio ha parzialmente distrutto la palazzina di via Atteone 141, in zona Torre Angela. La palazzina è stata sequestrata dai Vigili del Fuoco per sincerarsi delle condizioni strutturali e, oltre a questa, sono stati messi sotto sequestro preventivo i civici 131-133 e 151, sempre di via Atteone. Un sequestro che coinvolge in totale dodici famiglie e un'attività commerciale, tutte abbandonate dalle Istituzioni che le hanno costrette a dormire per strada". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco. (segue) (Com)