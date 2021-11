Municipio Roma VI: presidente, palazzina a fuoco a Torre Angela sotto sequestro e cittadini per strada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è drammatica per molti motivi. In primo luogo - aggiunge Franco - perché è stato interdetto l'accesso delle famiglie alle proprie case, garantendo un'assistenza alloggiativa per 30 giorni che oggi è scaduta. In secondo luogo perché le case sono state violate dai ladri che ripetutamente sono penetrati negli appartamenti per rubare tutto il rubabile. Nel frattempo, però, i proprietari sono costretti a dormire per strada, essendo terminata l'assistenza alloggiativa. Il 22 novembre è previsto il sopralluogo per vedere le condizioni di stabilità del civico 141, mentre per i civici 131-133 e 151 nessuno ha fatto sapere nulla. Per me è impensabile che una nazione del G20, come dovrebbe essere l'Italia, costringa i suoi cittadini a questo supplizio. Pretendo di conoscere le risposte che intende dare l'Amministrazione comunale ai nostri concittadini". (Com)