Cop26: Gava, decarbonizzazione non fermerà sviluppo, questo è successo di Glasgow

- "Pandemia e situazione geopolitica critica hanno costretto la Cop di Glasgow ad archiviare ideologie e preconcetti: hanno prevalso ragione e realismo. Finalmente si è messo nero su bianco che la decarbonizzazione non è lo scopo in sé, ma che è necessario realizzarla senza frenare crescita e sviluppo. Il 2050 per la 'Net zero' resta l’obiettivo, ma gli impegni presi dai 'grandi emettitori' hanno come orizzonte un più generico 'la metà del secolo', che lascia spazio di manovra. E' importante che questa Cop abbia deciso di destinare risorse maggiori all'adattamento, cioè ad opere e infrastrutture". Lo ha detto Vannia Gava, sottosegretario di Stato alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, in un intervento su "La Verità". "Infine le intese bilaterali come quella Usa-Cina hanno sostituito l'unanimità delle dichiarazioni delle altre edizioni che sono rimaste nella maggior parte dei casi impegni presi sulla carta, mai realizzati. La transizione non è l’obbiettivo, ma un percorso: l’importante è cosa fare concretamente nei prossimi dieci anni per ridurre le emissioni. La delegazione guidata dal ministro Roberto Cingolani è stata autorevole perché forte della presidenza di successo del G20 e del prestigio di Mario Draghi: l’unico problema restano le risorse. Continueremo a perseguire gli obbiettivi globali senza arretrare rispetto alla nostra filosofia: bisogna governare il fenomeno senza scaricarne le conseguenze sulle imprese e men che meno sulle famiglie", ha concluso.(Rin)