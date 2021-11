Lazio: Bankitalia, recupero settore turistico molto lento, -70 per cento spesa turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registra un recupero del settore turistico molto lento: nell’estate i turisti italiani sono stati la metà di quelli degli stessi mesi del 2019, gli stranieri il 10 per cento. Nei primi sei mesi dell’anno la spesa dei turisti stranieri è stata circa il 70 per cento in meno di quella del primo semestre 2020. Ne hanno sofferto i comparti più legati al turismo come l’alberghiero, la ristorazione e il commercio, in cui si registra una ripresa più fiacca. E’ quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale del rapporto “L’economia del Lazio”, presentato oggi nella Sede di Roma della Banca d’Italia. Nel dettaglio, nel bimestre luglio-agosto 2021 le presenze di viaggiatori italiani sono cresciute del 61 per cento rispetto lo stesso periodo del 2020 (ma erano ancora circa la metà di quelle del 2019). Le presenze di viaggiatori stranieri sono aumentate del 46 per cento (un decimo di quelle del 2019). La spesa dei turisti stranieri è diminuita del 68 per cento nei primi sei mesi del 2021. (Rer)