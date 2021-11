Tunisia: partito nazionalista Pdl ribadisce richiesta di elezioni legislative anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl) in Tunisia ha denunciato che il presidente della Repubblica, Kais Saied, “ha ignorato la richiesta popolare di sciogliere il Parlamento, la richiesta più importante espressa durante le manifestazioni” popolari. Il partito nostalgico del vecchio regime di Ben Ali ha chiesto in un comunicato la convocazione immediata di elezioni legislative anticipate, esprimendo stupore per "l'estrema segretezza adottata dalle autorità sul progetto di bilancio suppletivo per l'anno 2021 e il progetto di bilancio per l'anno 2022". Il Pdl ha annunciato che organizzerà un sit-in di protesta, sabato 20 novembre, davanti alla sede del governo alla Kasbah "per esprimere l’assoluto rifiuto della mancate misure restrittive contro la Fratellanza musulmana, che ha potuto di riorganizzare le proprie fila". (segue) (Res)