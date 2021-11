Tunisia: partito nazionalista Pdl ribadisce richiesta di elezioni legislative anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio condotto nel mese di ottobre 2021 dall'istituto Emrhod Consulting, in collaborazione con l'emittente televisiva "Attassia", il cosiddetto “Partito del presidente Kais Saied” (formazione politica che al momento non esiste) ha scavalcato il Pdl nelle intenzioni di voto dei tunisini ottenendo il 35 per cento delle preferenze, davanti al partito reazionario che è sceso al 29 per cento. In terza posizione con il 14 per cento il partito islamico Ennahda, seguito da liste indipendenti con il 6 per cento dalla Corrente democratica con 5 per cento. Il partito Echaab (di sinistra, sostenitore delle misure e politiche del presidente Saied) occupa il sesto posto con 4 per cento, registrando un aumento rispetto ai precedenti sondaggi, al contrario del partito Qalb Tounes (Cuore della Tunisia) ormai sul viale del tramonto con appena il 2 per cento delle preferenze rispetto al 14 per cento delle elezioni del 2019. Chiude la classifica il movimento Tahya Tounes dell'ex premier Youssef Chahed con solo l’1 per cento delle intenzioni di voto. (Res)