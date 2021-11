India: Uttar Pradesh, Modi inaugura nuova superstrada con pista per aerei militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato oggi la superstrada Purvanchal nello Stato dell’Uttar Pradesh, tre anni dopo aver presenziato alla cerimonia della posa della prima pietra. La nuova via, lunga 341 chilometri, collega Chaudsarai, nel distretto di Lucknow, e Haidaria, nel distretto di Ghazipur, sull’Autostrada nazionale 31. La caratteristica principale dell’opera è l’inclusione di una pista di atterraggio lunga 3,2 chilometri per consentire il decollo o l’atterraggio di aerei dell’Aeronautica militare in caso di emergenza. La superstrada è divisa in sei corsie e in futuro potrebbe essere ampliata arrivando a otto. Il progetto, costato 225 miliardi di rupie (quasi tre miliardi di euro), dovrebbe dare impulso allo sviluppo economico dell'Uttar Pradesh orientale, in particolare dei distretti di Lucknow, Barabanki, Amethi, Ayodhya, Sultanpur, Ambedkar Nagar, Azamgarh, Mau e Ghazipur. (segue) (Inn)